Phishing, Kettenbrief, Enkeltrick: Betrüger nutzen Unsicherheit in Corona-Krise

Innsbruck — Wie die Tiroler Polizei berichtet, sind aktuell mehrere Betrugsmaschen im Umlauf, die sich die Verunsicherung in der Corona-Krise zunutze machen. Insbesondere ältere Menschen geraten dabei häufig ins Visier der Täter. Dabei verwenden diese unterschiedliche Maschen:

⏩ „Falsche-Polizisten-Trick“: Der Betrüger am anderen Ende der Leitung behauptet in diesem Fall, von der Polizei oder der Staatsanwaltschaft zu sein und gaukelt Gefahrenszenarien – wie die Festnahme eines Straftäters oder einen Verkehrsunfall – vor. Dann versucht er unter dem Vorwand der „Wertsicherung“ oder „Freilassung eines nahen Angehörigen gegen Kaution“, Bargeld oder Wertgegenstände heraus zu locken.

⏩ „Enkel- Neffen-Trick“/„falscher Nachbar“: In diesem Szenario gibt sich der Anrufer als Angehöriger oder Nachbar aus, der in Not ist – z.B. wegen einer angeblichen Coronavirus-Infektion –, und bittet um Geld für die Behandlung.