Bravo, Bravo! Die Kultzeitschrift öffnet wegen Corona die Archive

München – Die Bravo sagt der Quarantäne-Langeweile den Kampf an und stellt einen Teil seines Archivs kostenlos online. 39 Ausgaben – jeweils die ersten – aus den Jahren 1956 bis 1994 kann man durch schmökern. In ihren Anfängen trug das Magazin noch den Untertitel „Die Zeitschrift für Film und Fernsehen". Bis 2015 erschien die Bravo! wöchentlich, heute liegt sie nur noch jedes Monat frisch im Regal. Bekannt ist das Teenie-Magazin vor allem für seinen offenen Ton beim Thema Sex und wurde dafür – in prüderen Zeiten – sogar als jugendgefährdend eingestuft.