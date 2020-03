Erdbeben schreckte Menschen in Westgriechenland auf: Zwei Verletzte

Athen – Ein Erdbeben hat in der Nacht auf Samstag den Westen Griechenlands erschüttert und dort viele Menschen aufgeschreckt. Das Epizentrum des Bebens lag nahe der Hafenstadt Igoumenitsa an der albanisch-griechischen Grenze. Es ereignete sich in einer Tiefe von etwa zehn Kilometern und hatte eine Stärke von 5,6, wie das geodynamische Institut in Athen Samstagfrüh mitteilte.