Von global zu lokal: Heimischer Handel hofft auf Online-Shopper

Innsbruck — Während in Österreich viele Klein- und Mittelbetriebe angesichts der Coronavirus-Krise um ihre Existenz bangen, rüstet der Onlineriese Amazon auf: Denn dem Versandhändler ist klar, dass der Onlinehandel stark zunehmen wird. Die Krise wird den Einzelhandel zweifelsohne schwer treffen: Wo kleinere Händler zusperren oder Mitarbeiter abbauen, stellt sich Amazon auf ein sattes Umsatzplus ein. Doch im ganzen Land formiert sich eine Gegenbewegung, die die Devise "Sei fair — kauf lokal" ausruft.

Der Spartenobmann des Handels in der Tiroler Wirtschaftskammer, Martin Wetscher, appelliert in diesem Sinn an die Tiroler, ihre Einkäufe auf die Zeit nach der Quarantäne aufzuschieben, oder zumindest online bei heimischen Händlern einzukaufen. "Wenn jetzt online gekauft wird, dann bitte beim Händler aus Tirol. Unsere Geschäfte, die jetzt geschlossen haben, sperren auch irgendwann wieder auf. Und dann sind sie um jeden Euro Umsatz froh", so Wetscher auf Instagram .

Auch im Netz findet die Idee, lokal zu shoppen, immer mehr Anhänger: Nunu Kaller ist eine der Vorläuferinnen — auf ihrer Homepage www.nunukaller.at sammelt die Autorin aktuell Links zu österreichischen Onlineshops, die auch in Zeiten der Krise liefern können. "Der Gedanke, dass die Corona-Bremse jetzt kleine Unternehmer um ihre Existenz bringt, während die globalen Riesen weiterwachsen — dem will ich etwas entgegensetzen. Daher stelle ich meine Website all jenen Shops aus Österreich, die nun um ihre Existenz zittern, zur Verfügung", erklärt Kaller ihre Beweggründe.

Auf Facebook sammelt die Seite Kaufe vor Ort - Angebot in Innsbruck Links zu den Online-Angeboten von Tiroler Geschäften

Beste Zeit für Leseratten

Die Tiroler Buchhändler verweisen darauf, dass das Online-Geschäft ganz normal weiterläuft: Die kommenden Wochen bieten sich regelrecht an, um wieder in Büchern zu schmökern.

Ebenfalls weiterhin für die Kunden da — wenn auch zur Zeit "nur" auf elektronischem oder telefonischen Weg — sind die so genannten Tirol-Q-Betriebe, also die Gesundheitsbetriebe der Branchen Hörakustik, Augenoptik, Kontaktlinsen, Fußpflege, Kosmetik, Maßschuhmacher, Orthopädieschuhmacher, Orthopädietechnik, Massage und Zahntechnik.

Rechtzeitig zum Ostergeschäft kann auch der Tirol Shop seine Dienste wieder anbieten und versenden. Kurzfristig war das wegen der Notmaßnahmen, die die Landesregierung verhängt hat, nicht möglich. "Es wird eine Zeit nach Corona geben, und deshalb gilt es bereits jetzt, die heimische Wirtschaft so gut es geht zu unterstützen. Anstatt von der Couch aus beim internationalen Versandriesen zu bestellen, tun wir alle gut daran, jetzt auch beim Onlineshopping noch stärker regional zu denken und zu handeln", erklärt Tirol-Shop-Geschäftsführerin Claudia Pichler. Sie hofft darauf, dass die heimische Bevölkerung mit dem Kauf eines Tirol-Produktes den eigenen Lebens- und Wirtschaftsraum nicht nur symbolisch, sondern auch tatsächlich unterstützt.

Die neue Tirol-Kollektion ist vor ein paar Tagen eingetroffen: Fröhliche Prints sowie Tirol-Schriftzüge sorgen nicht nur für frischen Wind in der Garderobe, sondern auch für gute Laune und ein modisches Tirol-Statement. © Tirol Shop

Lokal und regional essen

Besonders viel tut sich auf kulinarischer Ebene in Tirol: Viele Händler versuchen, so gut es geht, auf Lieferservices und Hauszustellung umzusatteln, da sie ja auch mit vielen verderblichen Waren arbeiten müssen. Die Innsbrucker profitieren besonders von den zum Teile neuen Services: Hier gibt es nämlich viele Restaurants und Caterer, die zum Liefern übergegangen sind. Einen guten Überblick finden Gourmets und Hungrige auf der Seite von Innsbruck Tourismus: hier.

Auf dem Land wird hingegen die bestehende Infrastruktur weiter genützt: Viele Bauern im Umland sorgen dieser Tage mit ihren kleinen Bauerläden für Rund-um-die-Uhr-Versorgung mit den wichtigsten Nahrungsmitteln: Eier, Milch, Kartoffeln können in vielen Orten problemlos weiter beim Bauern mit entsprechendem "Bauernladele" bezogen werden.

Wer gerade nicht in sein Lieblingslokal kann, weil es geschlossen bleiben muss, kann es mit der Initiative "Vorfreude.Kaufen" unterstützen. Auf der Plattform gibt es die Möglichkeit, Gutscheine zu beziehen, die dann nach der Coronavirus-Krise dort eingelöst werden könne. Die Initiatoren schreiben auf ihrer Seite: "Gemeinsam können wir die Folgen abschwächen und damit eine lange Tradition der Solidarität in Österreich fortsetzen!" Anmeldungen für Lokale und Gutscheinkauf sind hier möglich: vorfreude.kaufen.

Um die Grundversorgung zu gewährleisten, bleibt die Markthalle, eine 100-Prozent-Tochter der Stadt Innsbruck, als Nahversorgerin geöffnet. Vor allem für ältere Bewohner in Innsbruck, die sich trotz allem noch selbst versorgen müssen oder wollen, ist diese Öffnung wichtig. Zusätzlich wurde die Möglichkeit eines kontaktlosen Bestell,- Liefer- und Abholservices geschaffen, der entweder bei den Händlern direkt, telefonisch unter +43 676 77 35 777 oder per E-Mail an marktleitung@markthalle-innsbruck.at durchgeführt werden kann. Nähere Infos gibt es unter www.markthalle-innsbruck.at. (TT.com/rena)

Einige Unternehmen in Tirol mit Onlineshops Buchhandlungen: Tyrolia und die Wagner'sche Buchhandlung versenden online weiter. Ebenfalls weiterhin kann man bei Haymon Buchhandlung, bei Liber Wiederin oder bei Studia Services online ordern. Kinderbücher: Ein besonderer Tipp der Redaktion: Wer gerade Kinder in Dauerschleife bespaßen muss und keinen Lesestoff mehr hat oder noch dringend ein tolles Ostergeschenk braucht: Das Buch „Noahs Abenteuer“ der in Tirol lebenden Autorin Ayla Antheunisse wird auf Anfrage online versendet. Es handelt sich um ein liebevoll gestaltetes Kinderbuch mit toller Hörspiel-CD für Kinder ab 4 Jahren, fröhlich illustriert von Karoline Argus. In dem Buch geht es um das kleine Krokodil Noah, das sich neugierig in die Welt hinaus traut und dabei nicht nur viele Abenteuer erlebt, sondern jede Menge über sich selbst lernt. Das Buch kann via E-Mail unter noahs-abenteuer@gmx.at geordert werden. Naturprodukte: Der Villgrater Naturshop bietet Accessoires, Kleidung und andere nützliche Naturprodukte aus Wolle. Es gibt sogar Prozente beim Bestellen. Naturprodukte und Kleidung findet man außerdem im Tirol Shop. Alpengarnelen: Wer gerade unbändigen Hunger auf Garnelen verspürt, kann bei der Alpenaquafarm in Hall bestellen - und das zur Zeit versandkostenfrei. Lebensmittel aus Tirol: Heimische Spezialitäten gibts bei bewusst gesund und natürlich auch bei der Tiroler Bauernkiste zu ordern. Blumen: Viele Blumenhändler versenden zur Zeit mit Hauszustellung. Bei Blumen und mehr in Telfs kann man zum Beispiel bequem ein Online-Formular ausfüllen und die Blumen im Großraum der Bezirksstadt zustellen lassen. Online-Marktplatz: Unter shöpping.at hat die Österreichische Post ebenfalls einen Marktplatz ins Leben gerufen, auf dem man ausschließlich regionale Händler findet, quer durch alle Kategorien. Gesammelte Liste: Auf der Homepage von Nunu Kaller können sich nicht nur Händler mit ihren Onlineshops eintragen, sondern auch Agenturen oder Beratungsunternehmen. Kulinarische Shops: Einen guten Überblick über lokale österreichischer Kulinarik-Shops, die versenden, hat auch die Digitale Nomadin auf ihrer Seite zusammengestellt. Dort kann man sich die Liste der Shops auch via E-Mail zusenden lassen. Supermärkte: Viele heimische Supermärkte bieten mittlerweile auch einen Lieferservice. So kann unter anderem bei MPreis geordert werden. Haben auch Sie einen Tiroler Online-Shop, der zu Zeiten der Coronakrise weiter aktiv ist? Senden Sie uns den Link dazu an news@tt.com, dann können wir ihn hier in der Liste hinzufügen.