Offene Frage: Überträgt sich das Virus über die Luft?

Boston (Massachusetts) – Seit dem Ausbruch des neuartigen Coronavirus beschäftigt die Wissenschaft vor allem eine Frage: Wie genau wird das Virus übertragen – und ist auch eine Übertragung über die Luft möglich? Eine Studie im angesehenen Fachmagazin New England Journal of Medicine (NEJM) hat die Debatte in dieser Woche erneut angefacht.

Darin kommen die Autoren aus den USA zu dem "beunruhigenden Ergebnis, dass die Übertragung des Virus SARS-CoV-2 per Aerosol", also in Form von Schwebeteilchen, durchaus möglich sei. Experten raten aber von vorschnellen Schlüssen ab: Ihnen zufolge lässt sich aus der Studie keineswegs ableiten, dass das Virus Menschen ansteckt, indem es in der Luft bleibt, wenn ein Erkrankter hustet.