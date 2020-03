Gottwald: „Mit 'schneller, höher, stärker' sind wir durch"

Innsbruck – Felix Gottwald, erfolgreichster Olympia-Sportler der Alpenrepublik, glaubt gar an eine Neuordnung. „Mit 'schneller, höher, stärker' sind wir durch", sagte der 44-jährige Salzburger gegenüber dem Standard.

Toni Innauer, einst Skisprung-Olympiasieger und als Funktionär lange Jahre im ÖSV tätig, sieht im Interview mit den Oberösterreichischen Nachrichten auch positive Seiten der Corona-Krise. „Ich denke schon, dass wir nachher nicht mehr dieselben sind wie vorher. Aber ich weiß auch, wie schnell der Mensch wieder in alte Verhaltensmuster zurückkippt, wenn sich ein Bedrohungsszenario auflöst."

Innauer spricht über eine frühere Skisprung-Krise, als sein Sport wegen der damals verbreiteten Magersucht in seiner Existenz bedroht war. „Da war es möglich, mit der Einführung des Body-Mass-Index entgegenzusteuern. Inzwischen ist man mit dem enormen Verletzungsrisiko vor allem bei den Alpinen wieder an einem Punkt angelangt, wo man längst gegensteuern müsste", findet Innauer und kritisiert die Verantwortlichen. „Es tut sich nichts, weil es Lobbys gibt, die sich aus egoistischen Motiven gegen Regeländerungen wehren. Die vorherrschende Meinung ist, dass es kein „Rückwärts" gibt. Das ist angesichts der Situation, in der wir uns gerade befinden, absolut lächerlich."