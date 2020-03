Ischgler Betrieb meldete Corona-Fall offenbar nicht: Staatsanwaltschaft eingeschaltet

Ischgl, Landeck – Bereits Ende Februar soll in einem Ischgler Betrieb ein positiver Coronavirus-Fall bekannt gewesen sein. Doch das sei nicht, wie vorgeschrieben, an die Gesundheitsbehörden gemeldet worden sein. So lauteten die Informationen, die ein deutsches Medium – es soll sich um das ZDF handeln – am Sonntagabend an die Gemeinde Ischgl weitergab.