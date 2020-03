Platzgummer reiste ab: Der Tiroler NFL-Traum muss vorerst warten

„Wir haben am vergangenen Dienstag in der Früh auf einmal die Nachricht bekommen, dass der Campus schließt und damit auch alle Felder und Gebäude“, erklärte Platzgummer der TT am vergangenen Freitag. „Damit wurde unser Pro Day (Abschlusstests am Ende des Programms, Anm.) auf denselben Tag vorverlegt. Das war natürlich unerwartet und vom Trainingszeitpunkt her nicht gerade ideal.“ Die Spieler waren ausgelaugt nach dem achtwöchigen Camp und hätten zwei Wochen vor dem ursprünglich angesetzten Testtag etwas mehr Erholung gebraucht.