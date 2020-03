Rund 4000 Österreicher bereits zurückgeholt: Nun folgen Flüge aus Amerika

Wien – Rund 4.000 Österreicher sind seit Beginn der Coronavirus-Krise mit bisher dutzenden Notflügen in ihre Heimat zurückgeholt worden. So startet Montagabend beispielsweise noch ein Notflug aus Washington DC, der Dienstagfrüh in Schwechat landen soll. Am Dienstag gibt es außerdem Repatriierungsflüge aus Mexiko, Kuba sowie der Dominikanischen Republik, teilte das Außenministerium auf Anfrage mit.

Weitere Notflüge werden in den kommenden Tagen folgen. Im Ausland gestrandete Österreicher, die sich bereits beim Außenministerium registriert haben, können sich hier für die Flüge anmelden. Neun verschiedene Destinationen waren dort Montagnachmittag gelistet. So wird es gegen Ende der Woche auch Rückholungen aus Sri Lanka und Indien geben.

Zahlreiche österreichische Reisende kehrten und kehren zudem mit weiterhin bestehenden kommerziellen Flugverbindungen vor allem über deutsche Flughäfen, mit Rückholflügen in Zusammenarbeit mit anderen europäischen Staaten und auf dem Landweg nach Österreich zurück, informierte das Außenministerium. "Wir geben rund um die Uhr alles Menschenmögliche, um die tausenden Österreicherinnen und Österreicher aus über 100 Ländern zurückzuholen."

Zuletzt wurden am Sonntag rund 450 Reisende aus Kapstadt und Kairo in ihre Heimat zurückgebracht. Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) riet am Sonntag Österreicher, die noch im Ausland sind, "zur höchsten Eile": "Diese Notflüge wird es nicht zeitlich unbegrenzt geben können", warnte Schallenberg.

Unterdessen berieten am Montag die EU-Außenminister darüber, wie die Abstimmung zwischen den Mitgliedstaaten bei den Rückholungen verbessert werden kann. Die europäischen Regierungen haben bisher nur selten auf EU-Hilfe zurückgegriffen, hieß es am Montag aus Brüssel.

Schallenberg für Aktivierung der "Solidaritätsklausel"

Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) ist in dem Zusammenhang der Meinung, dass infolge der Corona-Krise die Solidaritätsklausel in der Europäischen Union "umgehend aktiviert" werden sollte. "Wir müssen in dieser größten Krise der vergangenen Jahrzehnte zeigen, dass die Mitgliedsstaaten zusammenstehen und wir uns gegenseitig unterstützen", teilte er nach der Videokonferenz der EU-Außenminister am Montag mit.

Die Solidaritätsklausel sieht vor, dass die EU-Länder gemeinsam handeln, terroristische Bedrohungen auf dem Gebiet eines EU-Landes abwenden oder ein anderes Mitglied unterstützen, das von einer Naturkatastrophe oder einer von Menschen verursachten Katastrophe betroffen ist. Die Klausel wurde nach den Terroranschlägen von Madrid im März 2004 vorgezogen und umgesetzt.

EU-Ländern wollen Ressourcen "bündeln"

Schallenberg berichtete, EU-Länder seien übereingekommen, dass die Ressourcen der Europäischen Union stärker gebündelt werden müssten müssen, "um unseren gestrandeten Bürgerinnen und Bürgern weltweit die bestmögliche Unterstützung bei der Repatriierung zukommen zu lassen, damit sie so schnell wie möglich sicher nach Hause zurückkehren können".

Die EU war bisher bei der Repatriierung von rund 1400 EU-Bürgern beteiligt, die EU-Regierungen greifen allerdings noch selten auf die Hilfe der Europäischen Union zurück.

Die Rückholung von EU-Bürgern war das Hauptthema der heutigen Videokonferenz gewesen. Des weiteren kann die EU nach Ansicht des Außenministers einen "echten Mehrwert" leisten, wenn sie "in Zeiten von Fake News und gezielter Missinformation" mit ihren Kommunikationsmitteln helfe gegenzusteuern. (APA)