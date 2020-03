Gut zu wissen: So klappt Home Office am besten

Innsbruck – Für manche ist ein Traum wahr geworden, andere kämpfen sich durch, weil sie momentan keine andere Wahl haben: Seit mindestens einer Woche ist für zahlreiche Menschen in Österreich Home Office angesagt. Das hat seine Vorteile – Stichwort Jogginghose – birgt aber auch einige Tücken, die einem anfangs vielleicht nicht so klar sind. Man möchte z.B. meinen, dass man zuhause leicht abgelenkt wird – von Familienmitgliedern, den lauten Nachbarn oder auch dem staubigen Boden, der einem plötzlich auffällt. Studien zeigen allerdings, dass Menschen im Home Office eher besonders leistungsfähig sind und sogar effizienter arbeiten als im Büro. Dazu gilt es aber einige Tipps zu beachten:

Die größte Falle zuerst: Obwohl man zu Hause ist und es sich zwischendurch auf dem Sofa oder der sonnigen Terrasse bequem machen könnte, neigen viel dazu, im Home Office genau das Gegenteil zu tun. Man sollte sich also ganz bewusst vor Augen führen, dass kurze Unterbrechungen der Arbeit auch daheim wichtig sind. Eine einstündige oder zumindest halbstündige Mittagspause ist ein perfekter Energielieferant, um den Kopf wieder auf Touren zu bekommen. Auch regelmäßig etwas trinken, die Fenster öffnen und sich kurz die Füße vertreten ist sehr ratsam.

Nicht umsonst beinhaltet „Home Office“ das Wort „Büro": Im Bett, auf der Couch oder vor dem Fernseher zu arbeiten wäre keine gute Idee. Es braucht einen Ort, der normalerweise nicht zur Entspannung dient. Es muss nicht unbedingt ein ganzer Raum sein – aber ein Ort, der signalisiert, dass dort gearbeitet wird. Dazu reicht notfalls eine Ecke am Esstisch, an dem jetzt der Laptop fix steht. Insgesamt sollte eine geordnete Atmosphäre geschaffen werden – also für alle Beteiligten zu Hause klar sein, wo wer arbeitet.