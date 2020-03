Trotz Absagenflut: Formel 1 plant 2020 mit 15 bis 18 Rennen

Die weltweite Ausbreitung des Virus SARS-CoV-2 ließ die Formel-1-Macher und Veranstalter bereits die Rennen in Australien, Bahrain, Vietnam, China, Zandvoort, Barcelona, Monaco und zuletzt eben auch Aserbaidschan, das am 7. Juni hätte stattfinden sollen, absagen. Der früheste Saisonstart könnte der 14. Juni mit dem Rennen im kanadischen Montreal erfolgen, falls es bei dem Grand Prix an diesem Datum bleibt. Der GP von Österreich in Spielberg soll am 5. Juli stattfinden.