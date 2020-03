2.412 Runden: Tiroler läuft Marathon im eigenen Garten für den guten Zweck

Innsbruck – In Zeiten der Quarantäne ist es für leidenschaftliche Läufer in Tirol schwer. Auf lange – oder auch kurze – Joggingrunden muss man derzeit verzichten, auch wenn es schwer fällt. Der Innsbrucker Simon Lerch lässt sich davon aber nicht stoppen. Er will einen Marathon laufen. 42,195 Kilometer. Im eigenen Garten. Dabei kann ihm die ganze Welt zusehen – im Livestream ab 10 Uhr.