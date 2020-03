Von Klopapier und Menschlichkeit

Geht es in Österreich und Deutschland bei Hamsterkäufen um nachvollziehbare Angsthandlungen hinsichtlich Hygiene und Grundversorgung, so verzeichnet Frankreich einen starken Anstieg bei Wein und Kondomen, in den USA sind es Waffen. Die begründete Angst der Menschen liegt darin, dass man den Feind nicht sehen oder anderweitig wahrnehmen kann. Das nimmt das Gefühl von Kontrolle, man ist blind demgegenüber und in Abwehrstellung. Aber es macht sich auch eine fast vergessene Stimmung breit: Menschlichkeit, Solidarität, Rückbesinnung auf ein Leben vor dem Technologie-Egoismus, in dem sich Prioritäten deutlich verschieben.

Nach dem ersten Schock kam wieder etwas ganz Wichtiges zutage, was die Gemeinschaft, die in Imst sonst bei ganz anderen Gelegenheiten zum Tragen kommt, ausmacht: Hilfsbereitschaft, Zusammenhalt und soziale Wärme. Das Angebot für Nachbarschaftshilfe ist groß und hilft genau jene zu unterstützen, auf die es in diesen Tagen besonders ankommt, die Älteren und Schwachen.

Bürgermeister Stefan Weirather zeigt sich angetan über das Zusammenstehen in dieser Zeit in Imst. „Ich bin beeindruckt, wie gut das Einhalten der Ausgangsperre in Imst funktioniert. Auf meinem Weg in die Arbeit treffe ich kaum Menschen. Darüber hinaus kann ich an alle Imsterinnen und Imster nur meinen größten Respekt aussprechen, wie unglaublich hilfsbereit und positiv alle mit der unbekannten Situation umgehen. Unser aller Dank gilt jenen, die unser System derzeit unter heldenhaften Bedingungen am Laufen halten. Alle zusammen werden wir diese Zeit durchstehen.“

Die Stadtgemeinde Imst informiert über OTV, www.imst.gv.at und www.facebook.com/STMIMST/ aktuell zu allen Entwicklungen und Maßnahmen, und nutzt das Gemeinde Info- und Service-App GEM2GO. Über diese App werden den Imsterinnen und Imstern stets relevante und neueste Infos zu allen wichtigen Themen per Push-Nachricht auf das Handy gesendet. Dies ist nicht nur für die aktuelle Situation wichtig, auch andere interessante Themen wie Hochwasserereignisse oder auch Amtsmeldungen und Veranstaltungen werden über die App als Push-Nachricht auf das Handy Display geschickt.

Die App ist für IOS im App-Store und für Android im Playstore kostenlos verfügbar. Beim Einstieg wählt man Imst als Ort aus, die Push Nachrichten werden per Haken bei „Info über neue News“ gesetzt, und schon ist die Funktion für Imst relevante und aktuelle Informationen, die man nicht verpassen sollte, aktiv. Am besten informiert und unterstützt man sich auch gegenseitig, mehr denn je geht es um das Miteinander.