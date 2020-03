Fiegl & Spielberger – ein Tiroler Traditionsunternehmen

Fiegl & Spielberger bietet seit mehr als 90 Jahren Know-how bei der Umsetzung von Projekten in der Stark- und Schwachstromtechnik. Für Mitarbeiter bedeutet das täglich neue Herausforderungen, die Flexibilität und Kreativität erfordern. Zugleich bietet man die Möglichkeit, sich sowohl im technischen als auch im Bereich der Kommunikation aktiv einzubringen.

Weil es kaum einen Bereich gibt, in dem Elektrizität nicht eine wichtige Rolle spielt hat Fiegl & Spielberger Berührungspunkte mit verschiedensten Bereichen, von Beleuchtung, Akustik und Entertainment über Gastronomie und Hotellerie, Heimtechnik, EDV und Sicherheit bis hin zu stark wachsenden Sektoren wie Photovoltaik.

Hand-in-Hand. „Für uns ist kein Tag, wie der andere“, erklärt Geschäftsführer Johann Leitner. „Innovationsgeist und Kreativität sind gefragt – aber auch Zusammenarbeit.“ Weil Fiegl & Spielberger keine Lösungen von der Stange bietet, sondern sie für jeden Kunden maßschneidert, arbeiten an den meisten Projekten mehrere Abteilungen zusammen. So können Mitarbeiter Kompetenzen ausbauen und in mehr als einem Bereich Fuß fassen. „Wir legen großen Wert darauf, Chancen zu bieten und sich weiterzuentwickeln“, bestätigt Geschäftsführer Wolfgang Leitner.