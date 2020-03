Coronavirus: Auseinandersetzung um Hotelschließungen

Bei der Wirtschaftskammer ist man hörbar bemüht, hier keinen Konflikt zwischen den Betrieben im Westen und Osten aufkommen zu lassen. Die angesprochenen Versicherungen samt der entsprechenden Klauseln hätte eine einstellige Zahl an Betrieben abgeschlossen. Gleichzeitig könnte aber eine bundesweite Regelung dazu führen, dass es auch Verschlechterungen für die Betriebe im Westen geben könnte, so Maria Schreiner, Geschäftsführerin des zuständigen Fachverbandes in der WKÖ. Man müsse hier sehr sensibel vorgehen.

Dass die Hotels für einen erhöhten Bedarf an ausländischen Pflegekräften und Arbeitern in den Produktionsbetrieben offen halten müssten, wie die Kammer argumentiert, lässt man beim ÖHV auch nicht gelten. Würde es einen Bedarf geben, dann würde eben eine Sonderlösung gefunden werden, wie dies in Vorarlberg gut funktioniere, hieß es am Dienstag von Seiten der ÖHV.