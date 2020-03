Brand in Bad Häring: Anzeige nach Suchtgift- und Covid-Gesetz folgt

Bad Häring – Gastronomie- und Beherbergungsbetriebe sollten laut Covid-19-Maßnahmengesetz derzeit eigentlich geschlossen haben. Trotzdem brannte es am Sonntagabend in letzterem in Bad Häring – weil dort Marihuana geraucht wurde. Die Beteiligten wurden angezeigt.

Gegen 22 Uhr erreichte die Feuerwehr Kirchbichl und die Polizei Wörgl am Sonntagabend der Brandalarm. In einem Beherbergungsbetrieb war offenbar in einem Zimmer geraucht worden. Eine Angestellte führte die Feuerwehr jedoch vorerst in ein anderes Zimmer, so die Polizei. Die Rumänin behauptete, dass dort der Alarm angeschlagen habe. Damit dürfte sie laut Polizei versucht haben zu verschleiern, dass der Alarm durch das Rauchen von Marihuana in ihrem Zimmer ausgelöst wurde.