Anthony Fauci: Ein Medizin-Star als Gegenpol zu US-Präsident Trump

Washington – Wenn US-Bürger wissen wollen, was in der Coronavirus-Krise wirklich Sache ist, dann hören sie auf Anthony Fauci. Mit nüchterner Klarheit, schonungsloser Offenheit und unverkennbarer Reibeisen-Stimme fasst der oberste US-Infektiologe regelmäßig den aktuellen Stand zur Pandemie zusammen.

Als Trump Anfang März ankündigte, ein Impfstoff gegen das Coronavirus könne in wenigen Monaten zur Verfügung stehen, stellte Fauci klar, realistisch sei ein Zeitraum von einem oder eineinhalb Jahren. Als Trump vergangene Woche ein Malaria-Medikament als potenzielles Wundermittel in der Pandemie anpries, mahnte der Infektiologe, bisher gebe es nur "anekdotische Evidenz" für eine Wirksamkeit.

Während der Präsident immer wieder die Gefahr durch das Coronavirus herunterspielte, antwortete Fauci am 11. März bei einer parlamentarischen Anhörung auf die Frage, ob den USA das Schlimmste noch bevorstehe, ohne zu zögern mit "Ja". Seine Ausführungen schloss er mit dem Satz: "Fazit: Es wird schlimmer." Spätestens da wussten alle in den USA um den Ernst der Lage.

"Ich kann nicht vor das Mikrofon springen und ihn wegdrücken", sagte Fauci dem Wissenschaftsmagazin Science. In der New York Times betonte der Mediziner: "Ich will nicht als harter Kerl auftreten, der sich dem Präsidenten entgegenstellt. Ich will nur, dass die Fakten stimmen. Und anstatt zu sagen: 'Sie liegen falsch', muss man nur ständig darüber sprechen, was die Daten und die Beweise sind."