„Lockdown" für Red-Bull-Konsulent Marko teilweise überzogen

Graz – Ex-Rennfahrer Helmut Marko hat die Beschäftigten seiner Hotels in Graz zur Kurzarbeit angemeldet. „Wir haben alle vier Betriebe geschlossen und auf Kurzarbeit umgestellt“, sagte der Steirer. Die Anträge seien bereits in der Vorwoche, direkt nach Verhängung der Ausgangsbeschränkungen, gestellt worden. Die Maßnahmen der Regierung sieht der Red-Bull-Motorsportberater prinzipiell kritisch.

Seine nun leeren Hotels als Ausweichquartiere anzubieten, falls bei einer Verschlimmerung der Lage im Gesundheitsbereich Ersatzkapazitäten benötigt werden, könne sich Marko zwar vorstellen, im Moment gebe es jedoch keinen Bedarf. „Das haben wir noch nicht in Erwägung gezogen, aber wir sind auf Stand-by“, erklärte der 76-Jährige, der zur Risikogruppe der älteren Personen zählt. Neben der Büroarbeit verbringt Marko derzeit viel Zeit in der Natur. „Ich lebe mein strukturiertes Leben“, sagte er.

Stillstand herrscht aktuell auch in der Formel 1, in der Marko die Geschicke der beiden Rennställe Red Bull Racing und AlphaTauri maßgeblich mitbestimmt. „Derzeit gibt es nichts zu sagen. Man muss abwarten“, meinte er nur. Vor ein paar Tagen hatte Marko in Interviews noch gemeint, dass der Österreich-Grand-Prix am 5. Juli in Spielberg „sich ausgehen“ müsse und alle Marketing-Planungen von Red-Bull-Seite dafür aufrecht blieben.