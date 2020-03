WSG Tirol stellt auf Kurzarbeit um und hofft auf Lösung am Rasen

Der Teufel schlummert im Profifußball dieser Tage in vielen Details. In Verträgen mit einem Leistungsanspruch, der sich beispielsweise an gewisse Einsatzzeiten koppelt. Oder an Optionen zur Vertragsverlängerung, die in etwa an den Klassenerhalt gebunden sind. Diese Liste ließe sich noch länger fortsetzen. Auch deswegen hofft ein fairer Sportsmann wie Köck, „dass wir die Saison fair am Rasen zu Ende bringen können“. Ohne dass ein Klub oder ein Spieler dem jeweils anderen die lange Nase zeigen müsse. „Die Spieler wissen, dass wir sehr gute Umgangsformen pflegen und niemanden auf die Straße stellen“, hält der Manager bei der grün-weißen Familie fest.