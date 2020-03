Afro-Jazz-Star Manu Dibango nach Covid-19-Erkrankung gestorben

Paris – Er vereinte traditionelle Rhythmen seines Geburtslandes Kamerun mit Bebop-Jazz-Sound, Funk-, Reggae- und Hip-Hop-Elementen und zauberte daraus einen ganz eigenen Musikstil. Im Alter von 86 Jahren ist der Saxofonist und Komponist Manu Dibango am Dienstag in einem Krankenhaus in der Region Paris gestorben – nach einer Infektion mit dem Coronavirus.

Der 1933 in der kamerunischen Hafenstadt Douala geborene Dibango kam im Alter von 15 Jahren nach Frankreich, wo er begann, Saxofon zu spielen und in Nachtclubs aufzutreten. Nach einem Aufenthalt in Brüssel, wo er seinen Jazzstil mit afrikanischen Elementen anreicherte, kehrte er nach Kamerun zurück, bevor er sich erneut in Frankreich niederließ. In den 1960er Jahren arbeitete er mit Musikern wie Joseph Kabasélé, Dick Rivers und Nino Ferrer zusammen. 1972 schaffte er mit "Soul Makossa" seinen internationalen Durchbruch.