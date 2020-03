Gut zu wissen: Was aktuell bei Zahnschmerzen zu tun ist

Innsbruck – Wer derzeit dringend auf der Suche nach einem Zahnarzt ist, steht in Tirol noch nicht zwangsläufig vor verschlossenen Ordinationstüren. Allerdings gelten Zahnarzt-Praxen als potenzielle Covid-19-Infektionsherde, zumal die Ärzte über einen Mangel an Schutzmasken und -brillen klagen. Nicht zuletzt deshalb wurden inzwischen bereits etliche Zahnarzt-Praxen nach einer Risikoabwägung geschlossen.

Allerdings bemüht sich die Zahnärztekammer einen Notdienst – besonders für das Wochenende – in allen Bezirken aufrecht zu erhalten. Auf Anfrage der Tiroler Tageszeitung Online hat die Standesvertretung einen Fragen-Antworten-Katalog erstellt, an dem sich Betroffene orientieren können.

Es gibt keine behördliche Schließung von Zahnarzt-Ordinationen, sehr wohl haben aber viele aufgrund einer Risikoabwägung bereits geschlossen. Die Zahnärztekammer bemüht sich – wie schon bisher – einen zeitlich begrenzten Notdienst am Wochenende in den Bezirken aufrecht zu erhalten.

Die Zahnärzte mit Bereitschaftsdienst sind auf der Homepage zu finden und auch in der Tiroler Tageszeitung. Die Universitätsklinik für Zahnmedizin hat ebenfalls geöffnet und betreut Schmerzpatienten.

Patienten, die derzeit Schmerzen haben, mögen sich in erster Linie an den eigenen Zahnarzt wenden, im zweiten Schritt an die umgebenden Zahnärzte. Falls diese geschlossen haben sollten, gibt es als Anlaufstelle noch Zahnambulatorien sowie die Zahnklinik.