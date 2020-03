16-jähriger Wanderer in Vorarlberg 30 Meter abgestürzt und verletzt

Bregenz – Ein 16-jähriger Bursche ist am Dienstagnachmittag in Götzis (Bezirk Feldkirch) verletzt worden, als er beim Wandern rund 30 Meter weit abstürzte. Er war mit einem 15-Jährigen an einem beliebten Aussichtsberg in Götzis unterwegs, als die beiden in felsdurchsetztes Gelände gerieten, berichtete die Polizei. Die beiden wurden per Hubschrauber mit dem Bergetau gerettet.