Stärke 1,9: Schwaches Erdbeben im Raum Umhausen registriert

Umhausen – Am Dienstag um 23.16 Uhr ereignete sich im Raum Umhausen ein schwaches Erdbeben mit einer Magnitude von 1,9. Wie die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) in einer Aussendung mitteilte, wurde das Beben nur vereinzelt gespürt. Schäden an Gebäuden sind bisher keine bekannt und werden auch nicht erwartet.