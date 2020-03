US-Truppen in Deutschland: Gerüchte über Invasion Europas kursieren im Netz

Die Geschichten der Verschwörungstheoretiker gingen so weit, dass ein Krieg in Europa begonnen haben soll – getarnt von der Corona-Krise und den politischen Maßnahmen, die sie auslöste.

Die Einsatzkräfte und das Material aus den USA sollten per Schiff und Flugzeug nach Frankreich, Belgien, die Niederlande und Deutschland gebracht werden, am 22. Februar sollten die ersten Transportschiffe in Bremerhaven entladen werden. Anschließend hätte es per Straße und Schiene weiter nach Polen und in die baltischen Staaten gehen sollen. Um die Belastung für die Bevölkerung zu minimieren, sollte der Großteil der Transporte aber nachts zwischen 22 Uhr und 6 Uhr absolviert werden. Soweit geschah es auch.