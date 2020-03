Gut zu wissen: Tipps für sicheres Trinkwasser bei Betriebsschließungen

Wien – Von Wasser oder Lebensmittel geht keine Gefahr durch Coronaviren aus – das betonten am Montag erneut Experten der Technischen Universität (TU) Wien. Allerdings kann es bei Betriebsschließungen und dem dadurch verursachten längeren Verweilen des Wassers in den Leitungen zur Vermehrung von schädlichen Mikroorganismen kommen.

Von den österreichischen Wasserversorgern werde Trinkwasser in hervorragender Qualität bereitgestellt, wenn es allerdings in Folge zu geringer Nutzung in den Hausinstallationen länger verweilt, können sich Mikroorganismen wie Pseudomonas aeruginosa oder Legionella vermehren und das Wasser so zu einem Gesundheitsrisiko werden. Insbesondere in Kaltwassersystemen seien solche Erreger nur mit sehr hohem Aufwand zu beseitigen.