Ausgefallene Geschäftsidee: Konditoreien backen Klopapier-Torten

Warschau, Dortmund – Die aktuelle Coronakrise bringt viele Geschäfte in Trudeln. Manche begegnen dem mit ganz ausgefallenen Ideen. So wie etwa eine Konditorei in Polen oder eine Bäckerein in Dortmund - sie bieten ihren Kunden Toilettenpapier an, das allerdings zum Verzehr einlädt: Klopapier-Torten.