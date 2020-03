VGT: Österreich und EU senken Tier-Schutz bei Transporten

Wien – Während in Krisenzeiten der Schutz von Tieren eigentlich erhöht werden müsste, wird er jetzt sogar aktiv eingeschränkt, klagt der Verein gegen Tiertransporte in einer Aussendung am Mittwoch. Nachdem zu Beginn der Corona-Krise in Österreich die Tiertransporte stunden- manche sogar tagelang in den Staus feststeckten, sei die Lage bei Transporten in Drittländer indessen noch verheerender. So haben sich die Wartezeiten für Tiertransporte, die die EU per Schiff nach Marokko verlassen, verdreifacht.