82-jähriger Kärntner stürzte in Badewanne: Schwerste Verbrühungen

Greifenburg – Ein 82-Jähriger ist Mittwochfrüh bei einem Unfall in seinem Wohnhaus in Greifenburg (Bezirk Spittal an der Drau) schwerst verletzt worden. Der Mann war in seine Badewanne gestürzt und hatte dabei nach Angaben der Polizei den Heißwasserhahn aufgedreht. Er wurde mit schweren Verbrühungen in die Uniklinik nach Graz geflogen.