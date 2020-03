Konzerte, Filmfestival bis Poetry: Das ist virtuell in Österreich los

Innsbruck – Daheim zu sein muss nicht heißen, auf Musik und Kunst verzichten zu müssen: Der Kulturbetrieb zeigt sich in der Corona-Krise kreativ und bietet unzählige Veranstaltungen im virtuellen Raum an. Tipps von kulturellen Angeboten in Österreich, die man auf der Couch genießen kann:

📚 Quarantäne-Programm des Literaturhaus am Inn

„Lesungen für Zuhause" bietet das Literaturhaus in Innsbruck. Weil „das Netzwerken" in Zeiten des mehr oder weniger freiwilligen Rückzugs des Einzelnen aus der Öffentlichkeit „etwas vom Wichtigsten" – „und in Zeiten von Social Media auch vom Naheliegendsten" sei, gibt es auf dessen Facebook-Seite ein „virtuelles Literaturhaus". Jeden Tag wird eine Lesung zum Nachhören gepostet, die in dessen Räumlichkeiten stattgefunden hat. Von manchen Autoren wie Robert Prosser gibt es sogar Video-Lesungen.

🎭🎤 KulturQuarantäne: Kunst im heimischen Wohnzimmer

Das Projekt „KulturQuarantäne“ wurde schon ganz am Anfang der Quarantäneverordnung in Windeseile von Innsbrucker Künstlern und Künstlerinnen (ausgehend von der Improtheatergruppe Innpro) aus dem Boden gestampft. Kunst wird damit via Lifestream ins Wohnzimmer gebracht. Auf der Facebook-Seite des Projekts steht: „Wir sind KulturQuarantäne! Wir sind eine Plattform, die sich in dieser schwierigen Zeit gebildet hat, um die Kunst- und Kulturszene zu unterstützen und zu fördern. Auf unserer Plattform können sich KünstlerInnen präsentieren. Allerdings nehmen wir das Versammlungsverbot und den Viren-Verbreitungsschutz sehr ernst. Deswegen gibt es das ganze online hier auf unserer Seite und IHR als PUBLIKUM könnt uns dabei von ZUHAUSE zusehen!“

🎹🗨️ Piano & Poetry goes KulturQuarantäne

Eine bevorstehende Veranstaltung auf der Seite ist etwa „Piano & Poetry" am kommenden Montag (30. März). Fabian Janiczek haut eine Stunde lang jazzig in die Tasten, Ramona Pohn kreiert dazu Wortfetzerl – beide versprechen dazu größte Inbrunst.

🎤🏠 TOGETHER @ HOME von LoR und KulturQuarantäne

Auch der Verein Legends of Rock wurde kreativ, um der heimischen Musikszene in Krisenzeiten zu helfen: Mit dem Projekt TOGETHER @ HOME werden jede Woche Konzerte von lokalen Musikern live aus deren Wohnzimmern, Küchen, Bädern, Garderoben (oder wo auch immer ein Homestudio Platz findet) gestreamt. Von Elektro über Pop, Rock bis zu Jazz ist alles mit dabei, am heutigen Mittwoch gibt's ab 17 Uhr Motionsick zu hören. Und da das Coronavirus nicht nur der Gesundheit, sondern auch dem Geldbeutel schadet, wird um Spenden für die MusikerInnen gebeten.

🎥 „Kunst in Krisenzeiten": Online-Screening von „Das Wachtelkönig Paradox"

Der Kunstraum Innsbruck hat zwar ebenfalls geschlossen, bringt aber unter dem Motto „Kunst in Krisenzeiten" die Kunst einfach direkt an die Leute. Im Rahmen der derzeit eigentlich laufenden Ausstellung „Krieg kuratieren" ist ab heutigem Mittwoch 24 Stunden lang (bis Donnerstag, 14 Uhr) Georg Oberlechners Film „Das Wachtelkönig Paradox" unter www.kunstraum-innsbruck.at zu sehen. In der 51-minütigen Arbeit setzt sich der Künstler mit der jährlichen am Nationalfeiertag stattfindenden Leistungsschau des Bundesheers am Wiener Heldenplatz auseinander – jedoch auf eher unübliche Weise. Denn einerseits werden die bekannten Bilder eines militärischen Selbstverständnisses geboten, gleichzeitig aber auch hinterfragt und auf den ihnen innewohnenden Wertigkeiten abgeklopft, wenn etwa der Panzer auf das Spanferkel trifft.

🖼️💻 Nicht vergessen: Ins Tiroler Landesmuseum surfen

Kann man derzeit nicht ins Museum kommen, kommt das Museum eben zu uns nach Hause – unter diesem Motto haben auch die Tiroler Landesmuseen verschiedene digitale Angebote auf ihrer Facebook-Seite bereitgestellt. Von Online-Galerien mit Erklärungen der Sammlungsleiter über Mittagsmeditationen bis hin zu Videos mit Künstlern ist die Auswahl sehr bunt.

😁🎙️ Kabarettprogramme von Josef Hader

Vor 23 Jahren feierte Josef Hader mit seinem Best-of-Abend „Hader spielt Hader“ Premiere, 2011 konzipierte er ihn neu, und immer noch tourt der erfolgreiche Kabarettist damit durch die deutschsprachige Welt. Weil das momentan nicht geht, kann man das Programm kostenlos online auf einem eigenen Online-Player auf Haders Webseite sehen.

🎶 YouTube-Konzert mit Rey Lenon und Don't go

Problembär Records hat es vergangene Woche mit Nino aus Wien und Moll vorgemacht, nun zieht das Schwesternlabel Seayou Records nach: Das erste YouTube-Konzert bietet am heutigen Mittwoch (25. März) ab 20 Uhr ein Kennenlernen mit den jungen Acts Rey Lenon und Don't Go. Erstere liefert sehr zeitgenössische Popmusik, die sich vor Eingängigkeit nicht scheut, dabei aber einem komplexen Zugang mit Ecken und Kanten verpflichtet. Ihrem Gig folgen um 21 Uhr Don't Go: Das austro-kroatische Ehepaar Nina Jukic und Alexander Forstner macht Pop, der ebenso wenig den einfachen Weg wählt, sondern auf einem äußerst atmosphärischen Fundament kleine Melodieperlen bettet. Unter www.youtube.com/user/SeayouRecords kann man bei den Darbietungen dabei sein.

📖👂 „Verbindet, verzaubert und macht Mut": Dritter österreichischer Vorlesetag

Vorwiegend im virtuellen Raum wird auch der dritte österreichische Vorlesetag am Donnerstag (26. März) über die Bühne gehen. Coronabedingt mussten auch hier, wie bei vielen Kulturveranstaltungen dieser Tage, Anpassungen vorgenommen werden. Gerade in diesen schwierigen Zeiten laute das Motto für den Vorlesereigen aber „verbindet, verzaubert und macht Mut", wie es in einer Ankündigung heißt. Auf einem YouTube-Kanal sowie unter www.vorlesetag.eu können Interessierte jedenfalls dabei sein und prominenten Vorlesern wie Chris Lohner, Michael Schottenberg, Eva Rossmann oder Stefan Slupetzky lauschen. Wer selber in Aktion treten will, kann ein selbstgedrehtes Video (maximal fünf Minuten) mit seinem Lieblingstext hochladen.

📕🧒 Lesend Wetteifern: Online-Vorlese-Challenge des G&G Kinderbuchverlags

Seit vergangenem Wochenende läuft auf Initiative des G&G Kinderbuchverlags eine Online-Vorlese-Challenge – Autoren lesen zu Hause für alle Kinder in Österreich. Der Aufruf dazu ist klar und simpel: „Poste ein Video auf Facebook, Instagram oder YouTube und lies darin aus einem Kinderbuch vor. Teile das Video auf möglichst vielen Kanälen und mit möglichst vielen Menschen. Und rufe mindestens drei Personen zur Vorlese-Challenge auf: Innerhalb von 48 Stunden sollen auch sie ein Vorlese-Video posten, mit #vorlesechallenge und #wirlesenfueralle versehen, und dabei selbst weitere VorleserInnen herausfordern." Auf der Facebook-Seite des Verlags haben u.a. bereits Christoph Mauz, Elfriede Wimmer und Michaela Holzinger ihre Beiträge gepostet.

🪑🎤 „Corona-Spezialtalk" auf dem Roten Stuhl

Seit 2011 besteht das von Schlagzeuger Bernhard Egger ins Leben gerufene Interviewformat „Auf dem Roten Stuhl" bereits. Über 100 Prominente haben seither auf der titelgebenden Sitzgelegenheit Platz genommen. In Zeiten des Virus wird diese persönliche Begegnung jedoch unmöglich, weshalb Egger eine Sonderreihe unter dem Titel „Corona Spezial" initiiert hat. Bei den bisher drei veröffentlichten Folgen des laufenden Formats plaudert der Kabarettist Klaus Eckel noch persönlich und Berufskollege Roland Düringer sowie Ex-Neos-Chef Matthias Strolz via Skype mit Egger über ihre Gedanken und Gefühle in der aktuellen Corona-Krise.

🎻🎼 Private Kammermusik der Wiener Symphoniker

Als Orchester dürfen derzeit auch die Wiener Symphoniker nicht mehr zusammenkommen. Die Musiker des Klangkörpers nutzen die virenbedingte Zwangspause deshalb für Soloprojekte der speziellen Art. So musizieren die Künstler kleine Kammerkonzerte in ihrer privaten Kammer. Meist sind die Musiker alleine zu hören, bisweilen wird die ganze Familie für das Musikstück vor die Kamera geholt – und bisweilen auch der Familienhund. Diese kurzen Impressionen zu den einzelnen Instrumenten werden auf Facebook online gestellt und versüßen so den Musikfreunden die Wartezeit in den eigenen vier Wänden.

🎬🎞️ Filmfestival Diagonale wandert als „Unvollendete" ins Netz

Eigentlich wäre es am Dienstagabend in Graz losgegangen: Die Diagonale, das Festival des österreichischen Films, hätte für einige Tage die Kinos der steirischen Landeshauptstadt in Beschlag genommen. Doch das Coronavirus verhinderte das, weshalb die Festivalmacher die diesjährige Ausgabe als „Unvollendete" zum Teil ins Internet wandern lassen. Ausgewählte Arbeiten sind auf der Streamingplattform Flimmit.com zum Spezialpreis von 4,99 Euro für ein Monat abrufbar. Und auch der Radiosender FM4 wird gewissermaßen zum Ausspielkanal, werden auf der Website doch am Mittwoch „Robin's Hood" und „Wanda – Ciao Baby" sowie am Donnerstag ein Kurzfilmprogramm (jeweils 20.15 Uhr) gestreamt. Weitere Details des Digitalprogramms der Diagonale findet man unter www.diagonale.at.

🧙‍♀️ „Magie hoch zwei": Caroline Peters wendet sich via Instagram an die Jugend