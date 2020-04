Konzerte, Kunstschau, Dachsbau-TV: Das ist virtuell in Österreich los

Innsbruck – Die Zeit daheim zu verbringen heißt nicht, auf Musik und Kunst verzichten zu müssen: Der Kulturbetrieb zeigt sich in der Corona-Krise kreativ und bietet unzählige Veranstaltungen im virtuellen Raum an. Unsere Tipps zu kulturellen Angeboten in Österreich, die man auf der Couch genießen kann:

🖼️🌳 Kunstschau im virtuellen Wald des Südtiroler Künstlerbunds

Eine Covid-19 Partitur, ein „Wohl- und Notstands"-Gedicht, oder die bezeichnende Fotografie „corona shutdown", auf der ein Mann mit Atemmaske vor einem Schild mit den Lettern „Ristorante" steht. „Zurück in die Freiheit" heißt die digitale Outdoor-Galerie des Künstlerbundes Südtirol #ArtigAtHome. Nach dem Streetview-Prinzip kann man auf kuenstlerbund.org durch einen virtuellen Wald schlendern, in dem Fotografien, Collagen, Gedichte oder Kompositionen montiert sind. Die Werke der über 130 beteiligten Künstler gibt es in einem Online-Shop für 100 Euro als Bilddateien zu erwerben. Die Erträge gehen zur Hälfte an die Künstler, der andere Teil wird für wohltätige Zwecke gespendet.

☀️🎧🎵 DJ-Stream live aus dem Innsbrucker Dachsbau

Party-Vibes ins Wohnzimmer bringt der Innsbrucker Nachtclub Dachsbau. Seit drei Wochen werden via www.dachsbau.tv zwei Mal wöchentlich Live-Konzerte, DJ-Sets und mehr gestreamt. Die Zuseher können unkompliziert eine Spende abgeben, wovon jeweils ein Drittel an die Künstlerinnen/Künstler, den Club Dachsbau und das Österreichische Rote Kreuz gehen. Die aktuellen Livestreams sowie das letzte ausgestrahlte Video kann man sich auf dachsbau.tv ansehen. Vergangenen Mittwoch etwa fand ein DJ-Set mit Lukas Funkateer, enfant terrible und DJ KIOSK statt. Mehr Infos gibt's auf der Dachsbau Facebook Seite.

🤘🧘‍♂️ Entspannen zu harten Klängen: Online-„Metal Yoga"

Man kennt das: Eigentlich will man nur in sich gehen und für Entspannung im Körper sorgen, doch der musikalische Rahmen passt nicht wirklich. Wer gerne seine Yoga-Übungen zu etwas härterer Kost abhalten würde, dem helfen nun das Label Warner Music sowie der auf Rock und Metal spezialisierte Onlinehändler EMP: Gemeinsam startete man die Aktion „Metal Yoga", in deren Rahmen erfahrene Yoga-Lehrer unterschiedliche Übungen vorstellen, die dann zu den Sounds von Kapazundern wie Slipknot, Trivium oder Korn durchgeführt werden können. Die erste, gut 20-minütige Episode ist HIER abrufbar, die zweite von letzten Samstag HIER. Zusätzlich gibt es den Soundtrack dazu als Spotify-Playlist. Im Zweiwochenrhythmus soll es weitergehen.

🎻 Wiener Konzerthaus mit neuer Streamingserie

Am Ostersonntag startete das Wiener Konzerthaus eine neue Streamingreihe. Unter dem Titel „Moments Musicaux" sind Musiker in Kleinstformationen von maximal drei Personen zu hören, die dafür die monumentale Bühne des leeren Großen Saales zur Verfügung haben. Jeweils dienstags, donnerstags und sonntags werden die Konzerte oder bisweilen auch Lesungen auf konzertzuhaus.at um 19 Uhr gestreamt, bleiben allerdings auch im Anschluss abrufbar. Den Auftakt markierte mit Julian Rachlin an der Violine gleich ein Star, der mit Johannes Piirto am Klavier Beethovens „Frühlingssonate" intonierte. In der Folge sind Größen wie der Percussionist Martin Grubinger, Bariton Florian Boesch, Tenor Michael Schade oder Puppenmagier Nikolaus Habjan zu erleben.

🎙👩‍🎤 Neue Plattform für freischaffende Musiker

Besonders freischaffende Musiker leiden derzeit unter den fehlenden Auftrittsmöglichkeiten im Zuge der Coronakrise. Der junge Wiener Geiger Daniel Auner hat zur Unterstützung der Kollegenschaft die Plattform konzertsaal.at initiiert. Auf dieser können Musiker digitale Konzerte geben, für die die Zuschauer ebenso digitale Konzertkarten kaufen. Nach der Liveperformance sind die Videos dann noch eine Woche abrufbar, wobei die Einnahmen direkt den Künstlern zugutekommen.

🎭 „Hamlet" in Originalsprache

Auch das sommerliche Theaterfestival „Art Carnuntum" wird wohl Opfer der Coronapandemie. Für heuer plante Impresario Piero Bordin Gastspiele der Produktionen von „A Midsummer Night's Dream" und „The Tempest" aus Shakespeares's Globe Theatre nach Niederösterreich zu bringen. Als „kleines Oster-Präsent" gibt es nun bis 19. April auf artcarnuntum.at eine Aufzeichnung von „Hamlet" mit Michelle Terry, der künstlerische Direktorin des Globe Theatre, in der Hauptrolle. Englische oder deutsche Untertitel können dabei zugeschaltet werden. Ab 20. April steht dann „Romeo and Juliet" auf dem Streamingspielplan.

🎷🎹 Porgy & Bess bietet Livekonzerte als Jazz-Zustellservice

Fast alle Einträge im April-Spielplan des Wiener Jazzclubs Porgy & Bess tragen den Stempel „Abgesagt" oder „Verschoben". Weil das aber kein erträglicher Zustand ist, hat man Vertreter der heimischen Szene eingeladen, in Kleinformationen – maximal zu dritt – und unter strikter Einhaltung des angeordneten Sicherheitsabstands im Lokal in der Riemergasse aufzutreten. Zwei Konzerte pro Woche sind momentan angesetzt und werden quasi als Jazz-Zustellservice via porgy.at live gestreamt, und zwar einmalig ohne Download-Möglichkeit. Am Donnerstag (16. April) spielt das Max Nagl Trio Songs vom neuen Album „Moped". Der Zugang zur Übertragung ist kostenfrei, dem Aufruf „pay as you wish" sollte aber wohl jeder Musikliebhaber gerne nachkommen. Möglich gemacht wird dieses Projekt durch eine Kooperation mit dem Medienlabor der Akademie der bildenden Künste Wien.

🧘‍♀️🎤Musiker als Yoga-Lehrer, Quizmaster oder Vocalcoach

Man kennt sie mit Mikrofon vor der Nase oder um den Hals gehängter Gitarre: Aber die Musiker des heimischen Labels Ink Music haben auch noch andere Talente. Das soll nun der neu gestartete „Salon inQ" unter Beweis stellen. Unter dem Motto „Mit tele.art wird dir nicht fad" gibt es deshalb in den kommenden Tagen und Wochen ein breites Angebot, das von der persönlichen Hatha-Yoga-Stunde mit Ines Kolleritsch (Gazelle & the Bear) über Gitarrensessions mit Wenzel Beck und einem Isländisch-Crashkurs mit Oehl-Mitglied Hjörtur Hjörleifsson bis zum unterhaltsamen Popquiz von und mit Magic Fö (u.a. Farewell Dear Ghost) sowie einem Vocalcoaching von Christoh (Gospel Dating Service) reicht. Die Teilnehmerzahl ist jeweils begrenzt, weitere Infos und Tickets gibt's über inkmusic.at.

🛋️🏙️ Spaziergang durch Innsbruck vom Sofa aus

Da Innsbruck zu erkunden „in echt“ leider momentan nicht möglich ist, haben die MitarbeiterInnen des Stadtarchivs/Stadtmuseums Innsbrucks ein Angebot für digitale Stadterkundungen geschaffen. Unter www.innsbruck-erinnert.at werden interessierten Stadtspaziergängern nicht nur Bilder, sondern auch historische Informationen, die zum Teil bisher unveröffentlicht waren, geboten. Vom Rodeln auf der Höhenstraße über die Speckbacherstraße vor 100 Jahren bis hin zur Geschichte des „Wolfele Wilde“ sowie spannende Rätselfotos kann man auf der Seite erleben. „Wir wollen den Innsbruckerinnen und Innsbruckern und allen, die an unserer Landeshauptstadt interessiert sind, durch diese ungewöhnliche Zeit helfen und eine gefahrlose und garantiert ansteckungsfreie Reise durch ganz Innsbruck ermöglichen“, erklären die Initiatoren des Projekts, Stadtarchivleiter DDr. Lukas Morscher und Niko Hofinger. Die Webseite wird laufend mit neuen Bildern und Geschichten ergänzt.

🎭🎤 KulturQuarantäne: Kunst im heimischen Wohnzimmer

Das Projekt „KulturQuarantäne“ wurde schon ganz am Anfang der Quarantäneverordnung in Windeseile von Innsbrucker Künstlern und Künstlerinnen (ausgehend von der Improtheatergruppe Innpro) aus dem Boden gestampft. Kunst wird damit via Lifestream ins Wohnzimmer gebracht. Auf der Facebook-Seite des Projekts steht: „Wir sind KulturQuarantäne! Wir sind eine Plattform, die sich in dieser schwierigen Zeit gebildet hat, um die Kunst- und Kulturszene zu unterstützen und zu fördern. Auf unserer Plattform können sich KünstlerInnen präsentieren. Allerdings nehmen wir das Versammlungsverbot und den Viren-Verbreitungsschutz sehr ernst. Deswegen gibt es das ganze online hier auf unserer Seite und IHR als PUBLIKUM könnt uns dabei von ZUHAUSE zusehen!“

🎤🏠 TOGETHER @ HOME von LoR und KulturQuarantäne

Auch der Verein Legends of Rock wurde kreativ, um der heimischen Musikszene in Krisenzeiten zu helfen: Mit dem Projekt TOGETHER @ HOME werden jede Woche Konzerte von lokalen Musikern live aus deren Wohnzimmern, Küchen, Bädern, Garderoben (oder wo auch immer ein Homestudio Platz findet) gestreamt. Von Elektro über Pop, Rock bis zu Jazz ist alles mit dabei. Und da das Coronavirus nicht nur der Gesundheit, sondern auch dem Geldbeutel schadet, wird um Spenden für die MusikerInnen gebeten.

📔 Corona-Tagebuch, Schnappschüsse und B'sundriges: Vorarlberg Museum Digital

Die Schriftstellerin Daniela Egger führt im Auftrag des Vorarlberg Museums ein Tagebuch über ihr Leben in Corona-Zeiten. Begleitet werden ihre Einträge von Alltags-Schnappschüssen aus dem Ländle von der Fotografin Sarah Mistura. Unter www.vorarlbergmuseum.at baut das Bregenzer Museum derzeit sein Online-Angebot aus. Da kann man etwa Aufzeichnungen der vergangenen Veranstaltungsreihe „freitags um 5 – Landesgeschichte im Gespräch" zu Themen wie „Machtkampf um den Käse" nachhören, Streifzüge durch „B'sundriges" aus der Sammlung machen, oder das virtuelle Auswanderermuseum besuchen, das HIER von Vorarlberger Familien erzählt, die im frühen 20. Jahrhundert in Brasilien ein neues Leben begonnen haben.

📖👂 Vorlese- und Geschichtentipps für Kinder

Die Stadtbibliothek Innsbruck sammelt HIER laufend Vorlese- und Geschichtentipps, Podcasts und Radiosendungen für Kinder.

📚 Quarantäne-Programm des Literaturhaus am Inn

„Lesungen für Zuhause" bietet das Literaturhaus in Innsbruck. Weil „das Netzwerken" in Zeiten des mehr oder weniger freiwilligen Rückzugs des Einzelnen aus der Öffentlichkeit „etwas vom Wichtigsten" – „und in Zeiten von Social Media auch vom Naheliegendsten" sei, gibt es auf dessen Facebook-Seite ein „virtuelles Literaturhaus". Jeden Tag wird eine Lesung zum Nachhören gepostet, die in dessen Räumlichkeiten stattgefunden hat. Von manchen Autoren wie Robert Prosser gibt es sogar Video-Lesungen.

🖼️💻 Nicht vergessen: Ins Tiroler Landesmuseum surfen

Kann man derzeit nicht ins Museum kommen, kommt das Museum eben zu uns nach Hause – unter diesem Motto haben auch die Tiroler Landesmuseen verschiedene digitale Angebote auf ihrer Facebook-Seite bereitgestellt. Von Online-Galerien mit Erklärungen der Sammlungsleiter über Mittagsmeditationen bis hin zu Videos mit Künstlern ist die Auswahl sehr bunt – und wird täglich erweitert. Mehrere Tausend User verfolgen das Angebt, gab das Landesmuseum am Freitag bekannt. Unter den Video-Botschaften sind zum Beispiel Bernardo Strozzis Portrait von Claudio Monteverdi (um 1630), das im Ferdinandeum zu sehen ist. Aus dem Volkskunstmuseum wird „Der Vogel Selbsterkenntnis“ vorgestellt, aus der Grafischen Sammlung „Die Kirche von Gréville“ von Jean-François Millet. Auch die Sonderausstellung „Tracht. Eine Neuerkundung“ im Volkskunstmuseum wird vorgestellt.

🎥🎶 Gekonnt gefördert: Österreichischer Musikfonds auf YouTube

Vielen Endkonsumenten mag der Österreichische Musikfonds gar kein Begriff sein, für die heimischen Musiker ist er aber ein wesentliches Standbein in Sachen Albumproduktion. Und was da in den vergangenen Jahren so an geförderten Titeln entstanden ist, das kann man ganz einfach am hauseigenen YouTube-Channel nachhören und -sehen. Wen die seit 2012 geförderten Künstler interessieren, der darf sich beispielsweise durch eine 490 Song starke Playlist hören, die von EsRAP über Ankathie Koi bis 5K HD oder Franz Fuexe reicht – also von Rap über schrillen Pop und avantgardistischen Touch bis zu kruden Lärmattacken. Nicht die schlechteste Möglichkeit, sich mit der Vielfalt der heimischen Musikszene auseinanderzusetzen.

😁🎙️ Kabarettprogramme von Josef Hader

Vor 23 Jahren feierte Josef Hader mit seinem Best-of-Abend „Hader spielt Hader“ Premiere, 2011 konzipierte er ihn neu, und immer noch tourt der erfolgreiche Kabarettist damit durch die deutschsprachige Welt. Weil das momentan nicht geht, kann man das Programm kostenlos online auf einem eigenen Online-Player auf Haders Webseite sehen.

🗨️ „Der Sinn des Lebens" – Plaudern mit John Cleese

Ende Juni gibt es im Globe Wien nach den gefeierten Auftritten im Vorjahr ein Wiedersehen mit „Monty Python"-Ikone John Cleese, sofern „Ungustl" Corona es zulässt. Um die Wartezeit bis dahin zu überbrücken, bietet die Onlineplattform www.fanmio.com die Möglichkeit eines persönlichen, also wirklichen Eins-zu-Eins-Videoplausches mit dem Komiker an. Während viele kulturelle Angebote für den Couchkonsum derzeit kostenfrei zu genießen sind, muss man für einen Tratsch mit Herrn Cleese in die Tasche greifen: Angeboten werden drei Packages: „Bronze" für 29,99 Dollar (27,70 Euro) beinhaltet ein Cleese-T-Shirt, aber lediglich die Chance auf einen Videochat (es werden fünf Bewerber vom Meister selbst ausgewählt); „Silber" für 199,99 Dollar garantiert das persönliche Videogespräch einschließlich downloadbarer HD-Aufnahme in exklusivem John-Cleese-Design plus ein Ticket für den fanmio-Online-Auftritt „The Untold Stories of John Cleese" am 23. April (Ortszeit). Das Luxuspaket „Gold" für 299,99 Dollar entspricht dem Leistungsumfang von „Silber", lediglich ein T-Shirt und ein Autogramm werden draufgelegt. Zwar findet das „Meet-And-Greet" erst am 9. Mai statt, die Anzahl der Slots ist allerdings begrenzt und rechtzeitige Buchung daher empfohlen.

🪑🎤 „Corona-Spezialtalk" auf dem Roten Stuhl

Seit 2011 besteht das von Schlagzeuger Bernhard Egger ins Leben gerufene Interviewformat „Auf dem Roten Stuhl" bereits. Über 100 Prominente haben seither auf der titelgebenden Sitzgelegenheit Platz genommen. In Zeiten des Virus wird diese persönliche Begegnung jedoch unmöglich, weshalb Egger eine Sonderreihe unter dem Titel „Corona Spezial" initiiert hat. Bei den bisher drei veröffentlichten Folgen des laufenden Formats plaudert der Kabarettist Klaus Eckel noch persönlich und Berufskollege Roland Düringer sowie Ex-Neos-Chef Matthias Strolz via Skype mit Egger über ihre Gedanken und Gefühle in der aktuellen Corona-Krise.

🎻🎼 Private Kammermusik der Wiener Symphoniker

Als Orchester dürfen derzeit auch die Wiener Symphoniker nicht mehr zusammenkommen. Die Musiker des Klangkörpers nutzen die virenbedingte Zwangspause deshalb für Soloprojekte der speziellen Art. So musizieren die Künstler kleine Kammerkonzerte in ihrer privaten Kammer. Meist sind die Musiker alleine zu hören, bisweilen wird die ganze Familie für das Musikstück vor die Kamera geholt – und bisweilen auch der Familienhund. Diese kurzen Impressionen zu den einzelnen Instrumenten werden auf Facebook online gestellt und versüßen so den Musikfreunden die Wartezeit in den eigenen vier Wänden.

🎭👂 „Eine Geschichte, die mich gerettet hat": Burgschauspieler lesen vor

Für all die „Stubenhocker wider Willen", wie die Website ankündigt, lesen Schauspieler des Burgtheaterensembles Texte aus ihrem persönlichen Erinnerungsschatz vor. Nach dem Motto „Eine Geschichte, die mich gerettet hat" bringen die Ensemblemitglieder Stücke, die ihnen „durch manch' dunkle Stunde geholfen haben", erzählt Daniel Jesch im ersten Video. Er hatte bei Vorsprechen auf die Frage, ob er noch was vorbereitet hätte, immer Heinrich von Kleists „Der neuere (glücklichere) Werther" in petto, den er hier zum Besten gibt. Jeden Tag um 11 Uhr wird HIER ein neues Video veröffentlicht.

🧙‍♀️ „Magie hoch zwei": Caroline Peters wendet sich via Instagram an die Jugend

Lesen kann man immer, gerade in Zeiten von Corona. Aber vorgelesen zu bekommen, ist natürlich noch angenehmer, was sich wohl auch Burgschauspielerin Caroline Peters gedacht hat. Deshalb startete sie am Montag auf dem Instagram-Kanal @carolinepetersliest eine Vorlesereihe, bei der sie von Montag bis Freitag immer um 11 Uhr aus der Kinderbuchreihe „Magie hoch zwei" vorträgt. Diese stammt aus der Feder von Autorin Sibylle Luig und erzählt die Abenteuer von zwei Mädchen, die sich zwar erst auf einem Schulausflug kennenlernen, aber bald bemerken, dass die schnell eintretende, innige Beziehung zwischen innen mehr ist als eine zufällige Freundschaft – entstammen beide doch einer uralten Hexenfamilie. Dass das turbulente Konsequenzen hat, wird schnell klar.

🌍🎵 „Club Weltenklang": Weltmusikkonzerte täglich auf YouTube

Am 1. April hob sich erstmals der Vorhang für die virtuelle Bühne des „Club Weltenklang" auf YouTube. Musikalische Beiträge von Fado bis Folk Pop sind für die nächsten vier Monate täglich um 19 Uhr angekündigt. Bisher sind über 120 Künstler der Worldmusicszene dabei, darunter Dire-Straits-Gründer David Knopfler, die Fado-Sängerin Joana Amendoeira aus Portugal oder der österreichische Perkussionist Claudio Spieler. Den symbolischen Eintritt von mindestens einem Euro zahlt man über eine „GoFundMe"-Spendenaktion. Die Einnahmen werden unter den Künstlern gerecht aufgeteilt. Zu sehen HIER.

🎎 Schubert Theater schickt Puppenensemble auf Quarantäne

Das Wiener Schubert Theater hat sein Puppenensemble auf Quarantäne geschickt. Unter dem Titel #stayathomewithpuppets gibt es auf Instagram, Facebook, Youtube und auf dieser Website humorvolle Miniclips aus dem Puppet Home Office für die Tage der Isolation von seinen Besuchern. So kann man dem Wäschekluppenduo k & k, das Kanzler und Vizekanzler verblüffend ähnlich sieht, beim Krisenmanagement zusehen, oder bekommt unter dem Serientitel „Stay sane with the mad director" humorvolle Tipps für Ausgangssperren.

🖼️✌️ #closedbutactive: Wiener mumok steht trotz Corona nicht still

Die Museen haben coronabedingt geschlossen, hinter den Kulissen wird großteils aber eifrig weitergearbeitet. So auch im Wiener mumok, das sich dem Motto #closedbutactive verschrieben hat und potenziellen Besucher einen Blick hinter verschlossene Türen gewährt. Der mumok-Blog „Out of the Box" ist etwa online, der Hintergründiges und Wissenswertes über laufende wie vergangene Ausstellungen und den Museumsbetrieb generell bereithält. Die Rubrik "mumok live" wird dabei von den Künstlern selbst bespielt. Weitere digitale Angebote des Hauses sind „mumok collects" zur Sammlung, der Kinderbereich „mumok mini" inklusive künstlerischer Bastelideen oder „mumok insider". Hier liefern Kuratoren ihre ganz persönlichen Tipps ab und man erfährt beispielsweise, dass mumok-Direktorin Karola Kraus gerne Tocotronic, Falco oder Hans Moser hört.

🎤🎵📺 „Der ,kleine' Song Contest" 2020

Auch der eigentlich für Mai geplante 65. Eurovision Song Contest in Rotterdam findet wegen der Coronakrise bekanntlich nicht statt. ORF 1 macht aber das Beste aus der Situation und hat unter dem Titel „Mr. Song Contest proudly presents – Der ,kleine' Song Contest" einen virtuellen ESC 2020 ins Programm gehoben. Dabei sollen alle 41 für heuer geplanten Lieder als Video zu Ehren kommen. Am 14. April fand der Auftakt der auf drei Teile angelegten Show statt. ESC-Veteran Andi Knoll stellt die Videos aller heuer gesetzten Teilnehmer vor, über die dann eine Jury aus Song-Contest-Altstars wie Waterloo, Cesar Sampson oder Conchita abstimmt. Das Publikum kommt dann nach Show Nr. 3 am Samstag (18. April) zum Zug, wenn es aus den drei von der Jury gekürten Tagessieger schließlich den ORF-ESC-Hit 2020 ermittelt.

🤴🌍 „Die Reise des kleinen Prinzen" aus dem MuTh

Eine ganze Produktion hat das Wiener MuTh im Netz verfügbar gemacht: Unter dem Titel „Video in the MuTh" steht die Kinderoper „Die Reise des kleinen Prinzen" von Gerald Wirth nach Antoine de Saint-Exupéry kostenlos zum Stream bereit. Die Koproduktion mit den Wiener Sängerknaben aus der vergangenen Spielzeit hat Philipp M. Krenn inszeniert, am Pult stand Manolo Cagnin.

😮🎶 Singen wie ein Sängerknabe: Gerald Wirth gibt online Tipps