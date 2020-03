Bereits mehr als 5.000 Österreicher mit 28 Flügen zurückgeholt

Wien – Die Rückholflüge von Österreichern, die seit Verschärfung der Corona-Krise im Ausland gestrandet sind, sind weiter in vollem Gang. Mehr als 5.000 wurden schon mit 28 Sonderflügen in ihre Heimat zurückgebracht. Am Mittwoch landeten beispielsweise Flugzeuge aus der Dominikanischen Republik, Kuba und Mexiko, am Abend wurde noch eine Maschine aus Barcelona mit 150 Touristen erwartet.

"Die Luftbrücke Richtung Österreich läuft auf Hochtouren", betonte Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP). Alleine am Mittwoch werden so rund 650 Personen zurück nach Österreich gebracht. "In den nächsten Tagen folgen Notflüge aus Indien, Sri Lanka, von den Philippinen, aus Vietnam, Bali, Malaysia, Argentinien, Chile und Australien", erläuterte der Minister. Die weiteren Ziele werden nach Bedarf und Verfügbarkeit der Flugzeuge in Zusammenarbeit mit den Botschaften und der AUA erstellt. Befinden sich in einzelnen Ländern nur wenige Österreicher, erfolgt die Rückholung auch gemeinsam mit anderen europäischen Ländern. Nach Afrika fliegt beispielsweise auch Frankreich.