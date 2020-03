Pensionist verletzte sich bei Waldarbeiten in Margarethenbrücke

Margarethenbrücke – Am Mittwochnachmittag hat sich Margarethenbrücke ein Mann bei Waldarbeiten verletzt. Der 64-Jährige war in einem steilen Waldstück nördlich der Gleisanlage der Pustertalbahn alleine an der Arbeit. Beim Abseilen eines Fichtenstammes riss gegen 15 Uhr das Stahlseil der Seilwinde, der Baumstamm rutschte ungebremst talwärts und streifte den Mann seitlich.