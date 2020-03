Mehrparteienhaus in Niederndorf in Vollbrand: Alle Bewohner gerettet

Niederndorf — Ein Großeinsatz an Feuerwehr, Polizei und Rettung war in der Nacht auf Donnerstag in Niederdorf nötig, weil bei einem Mehrparteienhaus ein Vollbrand ausgebrochen war. Gegen 0.52 Uhr alarmierte eine Anruferin die Polizei, die kurz darauf am Brandort eintraf: Zu diesem Zeitpunkt standen alle Bewohner vor dem Gebäude, sie hatten sich selbst in Sicherheit gebracht. Ein 35-jähriger Bewohner hatte sich bei den Erstmaßnahmen zur Bekämpfung des Brandes leichte Verbrennungen an den Armen zugezogen, die jedoch vorerst nicht versorgt werden mussten.