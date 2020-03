„Hoffnung muss man nehmen": Autobauer können keine Beatmungsgeräte

Schnapsbrennereien stellen in der Krise auf Desinfektionsmittel um, Textilfabrikanten auf Schutzkleidung. Der Mangel an lebensrettenden Beatmungsgeräten lässt sich nicht so einfach beheben. Nicht nur die hohe Komplexität der Geräte verhindert eine Produktion etwa in Autofabriken.