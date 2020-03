Polizei stellte bei Party in Wörgl Drogen und Waffenarsenal sicher

Wörgl — Gegen 0.30 Uhr ging in der Nacht auf Donnerstag bei der Polizei eine Anzeige ein, weil in einer Wohnung in Wörgl eine Party gefeiert wurde — und zwar vermutlich von Personen, die nicht an der besagten Adresse gemeldet waren. Nach derzeitigen Coronavirus-Vorsorgemaßnahmen ist das nicht gestattet.