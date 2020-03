Tiroler Tageszeitung mit konstant hoher Reichweite

Innsbruck – Weiterhin stabil sind laut der am Donnerstag veröffentlichten Media Analyse die täglichen Printreichweiten der Tiroler Tageszeitung. So greifen österreichweit 297.000 Leser täglich zur TT oder TT Kompakt. Im Hauptverbreitungsgebiet Nordtirol sind es 273.000, was einer Reichweite von 46 Prozent entspricht (Vorjahr 44,9 Prozent).

„In einer Krise tritt die grundlegende gesellschaftliche Bedeutung von Qualitätsmedien besonders deutlich in den Vordergrund“, betont Moser Holding-Vorstandsvorsitzender Hermann Petz. "Gerade in Zeiten, in denen so viele Falschnachrichten kursieren, erfüllt die TT einen essenziellen Versorgungsauftrag für die Bevölkerung: seriös, verlässlich und aktuell zu berichten.“ Umso wichtiger sei es, dass die TT in Tirol über alle Generationen hinweg einen derart hohen Stellenwert habe. Petz: „Wir freuen uns über die aktuell besonders hohen Zugriffszahlen auf unsere digitalen Kanäle, insbesondere aber auch über unsere vielen täglichen Printleser bzw. Zeitungsabonnenten. Diese können sich auch in Quarantäne-Zeiten darauf verlassen, dass ihre TT jeden Morgen pünktlich vor ihrer Haustüre liegt.“