Österreichs Wirschaftsforscher rechnen mit "V-Rezession"

Auf einen scharfen, kurzen Einbruch im ersten Halbjahr könnte bei einer Normalisierung laut IHS und Wifo wieder eine kräftige wirtschaftliche Erholung im zweiten Halbjahr und dann 2021 folgen. Dies wird auch V-Rezession genannt. "Es gibt ein großes Maß an Unsicherheit", sagte IHS-Chef Martin Kocher bei einer Pressekonferenz am Donnerstag in Wien. Die Prognose sei "sehr schwer" gewesen, weil die Rahmenbedingungen sich ständig geändert hätten. Auch für Wifo-Leiter Christoph Badelt war "eine seriöse Prognose mit hinreichender Sicherheit nicht gegeben". Das Ausmaß des Wirtschaftseinbruchs werde wesentlich davon abhängen, wie lange die Maßnahmen zur Eindämmung des Virus in Kraft bleiben.