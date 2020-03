Drei Minuten bis zum ersten Schrei: Geburtshilfe per Telefon von der Leitstelle

Reutte, Innsbruck – Marino hatte es eilig. Sehr eilig. So eilig, dass es nicht einmal die Rettung rechtzeitig zum Zuhause seiner Eltern geschafft hat. Und so half ein Mitarbeiter der Leitstelle Tirol übers Telefon bei der Geburt mit.

"Es war so kurz vor 4 Uhr, als die Wehen eingesetzt haben", sagt Larissa Haider wenigen Stunden später zur Tiroler Tageszeitung. Die 26-jährige Außerfernerin weckte langsam ihren Freund Riccardo Pfeiler. "Ich hab ihm gesagt, es ist Zeit seine Sachen zu bügeln. Ich dachte, es eilt noch nicht so sehr." Schließlich habe die Geburt ihres ersten Sohnes Leandro 14 Stunden gedauert.

"Unser Mitarbeiter Martin ist immer sehr gelassen. Er hat das ganz ruhig gemeistert", sagt Leitstellen-Betriebsleiter Gerhard Schauer. Ganz ungewöhnlich sei so eine Geburtsbegleitung am Telefon in der Leitstelle nicht. "Das kommt so zwei bis drei Mal im Monat vor. Die Mitarbeiter folgen dabei dem Abfrageprotokoll." (smo)