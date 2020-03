Betrüger lockte 52-Jährigem Online-Bank-Daten heraus

So wurde am Mittwoch gegen 17 Uhr ein 52-Jähriger im Raum Hall von einem Unbekannten per E-Mail aufgefordert seine Online-Banking-Daten zu aktualisieren bzw. seine Kontodaten einzugeben. Der Mann kam der Aufforderung nach, worauf nach kurzer Zeit ein vierstelliger Betrag von seinem Konto abgebucht wurde.