57-Jähriger in Kössen bei Sturz von Leiter schwer verletzt

Kössen – Am Donnerstag gegen 14.30 Uhr wollte ein 57-Jähriger ins Kössen Arbeitsutensilien aus seiner Maschinengarage holen. Gegen 15 Uhr kam der Mann verletzt zu seiner Frau zurück, konnte sich jedoch an den Unfallhergang nicht mehr erinnern.

Die Erhebungen durch die Polizei ergaben, dass der 57-Jährige aus einer Höhe von zirka vier Meter von einer Leiter gestürzt sein dürfte. Er erlitt schwere Verletzungen am Kopf und am Unterarm sowie Verletzungen an den Rippen. Der Mann wurde vom Notarzthubschrauber in das Krankenhaus St. Johann gebracht. (TT.com)