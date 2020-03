Abseits des Volleyballs wurden neue Talente entdeckt

Von Daniel Suckert

Innsbruck – Thomas Zass hat in der Schweiz (Amriswil) alles, was er braucht, Nikla­s Kronthaler steckt mitten in der Bachelorarbeit seines Wirtschaftswissenschaft-Studiums und Alex Tusch entdeckt nach seiner Innsbruck-Rückkehr aus Giesen (GER) die Leidenschaft fürs Kochen – die TT erreichte Tirols Vorzeige-Volleyballer in unterschiedlichen Lebenslagen. Peter Wohlfahrtstätter, der sich derzeit in Portugal befindet, ließ per SMS kurz vor Redaktionsschluss dieser Ausgab­e ausrichten, dass es ihm gut gehe.

Trainieren müssten derzeit weder Zass, Kronthaler noch Tusch, denn nach der Saison wäre einmal „Runterkommen“ in puncto Körper angesagt. Trotzdem schwitzen die heimischen Profi-Sportler des glänzenden Parketts zwischendurch ganz gerne.

Zass, der in der Schweiz bleiben wird, kommt zwischendurch „beim Kochen und Lesen“ runter. „Vor Kurzem mussten wir noch alles bezüglich Visum für meine kanadische Frau regeln. Das haben wir jetzt geschafft. Uns fehlt es hier an nichts, darum bleiben wir hier.“

Damit nicht nur die Seele baumelt, wird zwischendurch auch zum Putzfetzen gegriffen: „Um den traditionellen Frühjahrsputz kommst du nicht rum.“ Trotz Beschränkungen sei in dem kleinen Schweizer Ort immer noch einiges los.

Neue Qualitäten hinterm Herd

Viel los ist auch im Hause „Tuschi“ – der 27-Jährige hat hinterm Herd neue Qualitäten entdeckt. Der Innsbrucker, der mit seiner Freundin die Zwangspause genießt, schwingt immer wieder den Kochlöffel. Tusch will irgendwann, wenn es die Pandemie wieder zulässt, noch die restlichen Sachen aus der Wohnung in Giesen holen. Im Gegensatz zu Zass, der bei Amriswil noch ein Jahr unter Vertrag steht, muss „Weltenbummler“ Tusch wieder bei null starten: „Das habe ich in den letzten Jahren eh immer so gehandhabt. Ich halte mich fit und werde zu gegebener Zeit schauen, wann es wo wieder weitergeht.“

Weitergehen hätte die Saison ruhig für Niklas Kronthaler sollen, denn der Angreifer der Hypo Tirol Alpenvolleys war heuer verletzungsfrei und zum Stammspieler gereift. Die durch den Coronavirus frühzeitig beendete Saison in der deutschen Liga hat beim 25-Jährigen in jedem Fall Lust auf mehr entfacht: „Ich muss zugeben, dass ich vor der Saison schon mit dem Gedanken gespielt habe, womöglich mit dem Volleyball aufzuhören und all meine Kraft auf mein Studium zu richten. Die heurige Saison war aber zu erfolgreic­h, um alles hinzuschmeißen.“ Für die Bachelorarbeit „kommt mir die volley­ballfreie Zeit jetzt natürlich zugut­e“.