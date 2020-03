39 Corona-Fälle in Zammer Kloster: Wie das Virus ins Mutterhaus kam

Zams – 39 Bewohner des Mutterhauses der Barmherzigen Schwestern in Zams sind mit dem Coronavirus infiziert. Nur einen Tag nach dem Bekanntwerden der Fälle – die TT berichtete – arbeiten die Verantwortlichen des Ordens daran, den Ursprung der Infektionen zu lokalisieren.

Dabei stellte sich nun heraus: Drei Mitarbeiterinnen, die im Pflege- und Reinigungsbereich des Mutterhauses beschäftigt sind, haben während der Wintersaison noch nebenbei gearbeitet. Sie waren Aufräumerinnen in Unterkunftsbetrieben in Ischgl und St. Anton tätig. Die Nebenbeschäftigung endete aber, so gaben die Mitarbeiterinnen an, bereits am 7. März. Am 16. März erfuhr die diensthabende Schwester der Pflegestation im Mutterhaus davon, heißt es in einer Aussendung des Krankenhauses Zams. Was nun folgte, sei eine Verkettung aus Fehleinschätzungen der Beteiligten gewesen.

Das Land Tirol hatte am 15. März alle Personen, die seit dem 28. Februar in St. Anton oder in Ischgl gewesen waren, aufgefordert, sich freiwillig in Quarantäne zu begeben. "Die Damen dachten, dass sie von dieser Regelung ausgenommen seien, da sie schon seit 7. März nicht mehr in den betroffenen Quarantänegebieten waren", erklärt Schwester Barbara Flad, Sprecherin des Mutterhauses. Dass der Aufruf bis Ende Februar zurückreichte, sei ihnen offenbar nicht bewusst gewesen. "Eine letztlich klare und zugleich höchst bedauerliche Fehleinschätzung der Anordnung des Landes."

Nichtsdestotrotz gehen die Verantwortlichen bei der Analyse der Infektionskette im Mutterhaus davon aus, dass eine der Schwestern gewissermaßen der "Patient 0" des Klosters sei. Die Frau, die als erste erkrankte, ist für den Gästebereich und die Notschlafstelle zuständig. So hatte sie zuvor die meisten Kontakte nach Außen. "Trotzdem liegt natürlich die Vermutung nahe, dass die Kontakte in die deklarierten Quarantäneregionen ebenfalls mitverantwortlich für das Auftreten der Infektionen in diesem Ausmaß waren", sagt die Ordenssprecherin.

Noch dazu seien erst grippeähnliche Krankenverläufe bei den Betroffenen missinterpretiert worden. Einer Kombination von fiebrigen Symptomen und Durchfall-Erkrankungen wurden als Magen-Darm-Grippe gedeutet. Im Nachhinein sind diese vermutlich auch mit Covid-19 zu assoziieren. Obwohl diese Symptome nicht klassisch zum Corona-Verlauf zählen“, erklärt Schwester Barbara Flad.

Das Zammer Ordenshaus wurde bereits am 15. März komplett nach außen hin gesperrt, sämtliche Außenkontakte unterbunden. Dieser Schritt diente dem proaktiven Schutz der Bewohnerinnen. „Diese Maßnahme war letztlich vergebens, weil wir den Virus aus den nun ersichtlichen Gründen bereits im Haus hatten“, sagt die Ordenssprecherin.

Auch Ordensleitung ebenfalls von Covid-19 betroffen