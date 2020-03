Partner im Ausland: Besondere Bestimmungen in Corona-Zeiten

Wien – In Österreich dürfen sich Lebenspartner, die nicht zusammen in einem Haushalt leben, trotz der geltenden Ausgangsbeschränkungen unter bestimmten Voraussetzungen weiterhin sehen. Lebt der Lebenspartner allerdings im Ausland, gelten besondere Bestimmungen, wie es aus dem Gesundheitsministerium gegenüber der APA am Donnerstag hieß.