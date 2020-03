„I möcht mi nur bedanken": 18 Tiroler Musiker mit einer Botschaft in der Krise

Der Milser Komponist und Songwriter Manu Stix etwa hat die Quarantäne-Auszeit genutzt, um einen Danke-Song für alle Menschen zu schreiben, die trotz Pandemie weiterhin ihre Arbeit verrichten müssen. „Ein Song für alle, die etwas Liebe brauchen“, kommentierte er darunter auf YouTube, wo er sein Werk Mitte März hochlud. Ein Dankeschön an alle sollte es sein, die in dieser schwierigen Zeit zusammenhalten und mit Leib und Seele die Menschen unterstützen, so der Musiker. „I möcht mi nur bedanken, bei die G‘sunden, bei die Krank‘n. Bei alle, die das Leben und die Verantwortung verstehen", singt er.