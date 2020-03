Wohnung in Hall brannte völlig aus: Feuer am Balkon entfacht

Hall in Tirol – In einer Wohnanlage im Haller Stadtteil Untere Lend kam es am späteren Nachmittag zu einem Großeinsatz der Feuerwehr: Gegen 17.20 Uhr ging die Einsatzmeldung bei der Leitstelle ein, wie die Polizei Hall gegenüber der Tiroler Tageszeitung Online berichtete. Aus vorerst unbekannten Gründen war auf einem Balkon im ersten Stock ein Feuer ausgebrochen und hatte sich von dort in eine Wohnung ausgebreitet.