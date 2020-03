Wohnungsbrand in Hall: Sechs Personen evakuiert

Hall in Tirol – Zu einem Wohnungsbrand musste die Feuerwehr am späten Freitagnachmittag in Hall ausrücken. Gegen 17.20 Uhr ging die Einsatzmeldung bei der Leitstelle ein, wie die Polizei Hall gegenüber der Tiroler Tageszeitung Online berichtete. Das Feuer brach demnach am Balkon einer Wohnung im ersten Stock aus.