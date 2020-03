Innsbruck – Es muss nicht immer Husten sein. Auch wer mit Durchfall oder Übelkeit zu kämpfen hat, sollte in diesen Zeiten an eine Infektion mit dem neuartigen Coronavirus denken. Das sagt der Gastroenterologe und Chef der Inneren Medizin I am Universitätsklinikum Innsbruck, Herbert Tilg. Er, aber auch Kollegen an anderen Universitäten weltweit haben sich in den vergangenen Wochen intensiv damit beschäftigt, wie sich das Virus auf den Verdauungstrakt auswirkt und ihre Erkenntnis ist wenig erfreulich.