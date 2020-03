Ajax-Kicker Nouri nicht mehr im Koma: „Oft gibt es ein Lächeln“

Auch wenn die Ajax-Fans und auch einige Ex-Kollegen immer wieder an den inzwischen 22-Jährigen erinnerten, wurde es in der Folge still um die Familie Nouri. Nun meldete sich Bruder Abderrahim erstmals wieder zu Wort und erzählte in der niederländischen TV-Show „De Wereld Draait Door“ von zumindest kleinen Fortschritten: „Appie geht es gut. Also so gut wie möglich. Er liegt nicht mehr im Koma. Er ist wach, er schläft, er isst, er rülpst, aber er steht nicht auf“, schilderte er: „Wenn er eine gute Phas­e hat, gibt es eine Form der Kommunikation, dann zieht er die Augenbrauen hoch. Aber das scheint für ihn anstrengend wie Hochleistungssport zu sein.“