Hussl: „Weltranglistenspitze war nicht oberstes Ziel“

Innsbruck – Unverhofft kommt oft. Und manchmal zu einem fragwürdigen Zeitpunkt. Es war der Abend des 23. März, als sich Steuermann Benjamin Bildstein bei seinem Tiroler Vorschoter David Hussl telefonisch meldet­e. „Hast schon gehört, wir führen erstmals die Weltrangliste an.“ Tags darauf wäre die froh­e Kunde im medialen Trommelwirbel um die Verlegung der Olympischen Sommerspiele in Tokio maximal eine Randnotiz gewesen, deshalb ließ sich der Österreichische Segelverband bis gestern mit der Veröffentlichung Zeit. Was freilich nichts am Faktum ändert: Bildstein/Hussl führen erstmals in ihrer Karriere die Weltrangliste der olympischen 49er-­Klasse an.