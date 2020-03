Mann (40) bedrohte Hundehalterin in Mils mit Corona-Ansteckung

Mils – Ein 40-Jähriger hat am Donnerstag einer Frau (62) in Mils damit gedroht, sie mit dem Coronavirus anzustecken. Die 62-Jährige war gerade mit ihrem Hund Gassi, als sie den Mann dabei beobachtete, wie dieser am Innufer Bauschutt, Autoreifen und diverse andere Abfälle entsorgte. Als sie den Einheimischen darauf hinwies, dass dies illegal sei, behauptete dieser, mit Covid-19 Infiziert zu sein. Er würde sie anstecken, so der Mann.